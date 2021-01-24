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Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip ağaçları kestiler

Çorum'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ağaç katliamı yaşandı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:11, 24/01/2021
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Çorum’un kent merkezinde geçen yıl aralık ayında Eti Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki 35 ağacın sokağa çıkma yasağında kesilmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Caminin yanında bulunan boş bir alanda ki ağaçlar kesilmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. CHP İl Başkanı Mustafa Tahtasız, ağaçları kimin kestiğini sordu

Ağaçların kesilmeden önceki hali.

YİNE KISITLAMA YİNE KATLİAM

Tahtasız, vatandaşlar evlerinde kapalıyken ağaçların birileri tarafından kesildiğini ileri sürerek, “Çorum'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine ağaçlar kesildi. Bu ağaçların niçin ve kim tarafından kesildi? Ağaç katliamının niçin sokağa çıkma kısıtlamasına denk getiriliyor?” diye konuştu.

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CHP Çorum okul
Yayınlanma Tarihi:09:09,