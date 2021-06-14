Soma davasında madenci yakınları: Adaletin temeli bizim madenci eşlerimizin üzerine çöktü

Manisa, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmasında şehit madenci avukatları beyanlarını dile getirdi. Duruşmaya tutuksuz sanık Can Gürkan SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve madenci yakınları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilk olarak geçen celsede madencilerin avukatları tarafından istenen reddi hakim talebinin kabul görmediği kararını okudu.

Başka bir davada tutuklu durumda bulunan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın SEGBİS ile duruşmaya katılmaya yönelik talebi de mahkeme heyetince kabul görmedi. Karara tepki gösterilmesi üzerine madenci ailelerin avukatları, Can Gürkan'ın SEGBİS ile bağlanmasını bir kez daha eleştirdi.

7 Haziran'da yayınlanan kararnameyle Denizli'ye atanan Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'na hitaben Avukat Can Atalay, “Burada büyük bir tiyatro oynanıyor. 3.5 yıldır öyle veya bu dosyayla siz ilgileniyorsunuz. O yüzden kararı da siz verin” dedi.

Esas hakkında mütalaa için söz alan madencilerin avukatları, sanıkların bilinçli taksirden değil, olası kasttan yargılanması gerektiğini, mütalaada beraati istenen Haluk Evinç'in de olası kasttan ceza alması taleplerini tekrar dile getirdi.

AVUKATLARDAN MAHKEME HEYETİNE: VERECEĞİNİZ KARARDAN ENDİŞELİYİZ

Duruşmada söz alan şehit madenci avukatları, mahkeme başkanına ve heyetinin dava ile vereceği karardan endişeli olduklarını dile getirdi.

Madenci avukatlarından Nergis Tuba Arslan, dava dosyası üzerinde siyasal baskının olduğunu belirterek, “Bu dosyanın üzerinde oynanan oyunları biliyoruz. Siyasal iktidarın baskısıyla bir çok şey oldu. Zaten mahkeme başkanına ve heyetine olan güvencemiz sarsıldığından reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bunu da reddettiler. Zaten mahkeme başkanı da bu davayla özel getirildi. Bu dava politik ve ideolojiktir. Artık Soma davası el birliğiyle kepazeliğe dönmüştür” diye konuştu.

Duruşmada söz alan diğer şehit madenci yakını avukatlarından Sercan Aran ise mahkemeye heyetini eleştirerek, “Bu kürsüyü işgal ettiğiniz gibi bir de devletten para alıyorsunuz. Sizlere değil sözümüz artık sizden bir beklentimiz yok. Yargı sisteminden de beklentimiz yok. Elbet bir gün bu katliamın sorumlusu herkes tarafsız bağımsız bir yargı makamının önüne çıkacak ve orda hesap verecek. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ortada bir pislik var ve sadece burada değil, bu pisliği temizleyecek olan da halktır” ifadelerini kullandı.

MADENCİ YAKINLARI: ADALET TEMELİN ALTINDA KALDI

Duruşmaya katılan ve maden faciasında oğlunu kaybeden İsmail Çolak, Türkiye'de artık adaletin kalmadığını ifade ederek, “Sizin vereceğiniz kararda adalet bulamayacağız. Siyasi iktidara çanak tutarak 301 madencinin hayatının kaybetmesine sebep oldunuz. Bu kazada ‘Fıtratında var' diyenleri, katillere göstermelik karar verenleri asla unutmayacağız” dedi.

Maden faciasında eşini kaybeden Gülten Kavas ise konuşmasında mahkeme başkanını eleştirerek, “Karşımızda biblo gibi oturuyorsunuz. Biz de parayla satın alıp bir hakim karşımıza koyalım. Eğer gerçekten hakim olsaydın, o suçluyu bizim karşımıza getirirdin. Okumuşsunuz ama adam olamamışsınız” ifadelerini kullandı.

Adalete olan güvenini kalmadığını dile getiren ve maden faciasında eşini kaybeden Naciye Kaya da mahkeme heyetine seslenerek, “Adalet mülkün temelidir diyorlar. Ama adaletin temeli çöktü. Temel bizim madenci eşlerimizin üzerine çöktü. Benim kızıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilerek para cezası verilirken, 301 kişinin katillerine gerekli ceza verilmedi. Para hırsıyla 301 madenciyi yaktılar. Tarih buradaki adaletsizliği yazacak” dedi.

SANIK CAN GÜRKAN: BENİM KENDİMİ ANLATABİLDİĞİM TEK HEYET SİZ OLDUNUZ

Duruşmada iddialara karşı son savunması istenen sanık Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 7 yıl boyunca kamuoyunda kendisinin bile tanıyamadığı farklı bir Can Gürkan yaratıldığını iddia etti.

Sanık Can Gürkan savunmasında şu ifadelere yer verdi.:

* 7 yıldır herkesi çok iyi anlamaya çalışıyorum. Anlamamamın imkanı yok. Bize karşı gösterdikleri tepkilerle içleri rahatlıyorsa tepkilerini dile getirsinler. Onlara iyi geliyorsa diyecek bir şeyim yok. 7 yıl boyunca bir Can Gürkan yarattılar. Beni gerçekten tanıyanlar öyle bir Can Gürkan olmadığımı bilirler.

* Ben yarattıkları insan değilim. Ben bu zamana kadar kimseye kötülük yapmadım. Ben olmayan bir yangını bilmediğim için tutuklandım. Ben ceza evine girdiğimde nefeslik nedir bilmiyordum. Cezaevinde okuduğum kitaplarda öğrendim.

* İyi niyetle attığım her adım bana olumsuz olarak geri döndü. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda beni yaşanabilecek olumsuzluklardan uyaran kimse yoktu. 5 yıl cezaevinde yattım. Şimdi artık şirketlerim yok. Ben, babam ve ailem iddialarda yer aldığı gibi insanlar değiliz.

* İlk günden beni suçlu belirleyip, bunun üzerinden yargılama yapmak yanlıştır. Ben sizin vicdani kararına güveniyorum. Benim kendimi anlatabildiğim tek heyet siz oldunuz.

Sanık Can Gürkan'ın bu sözleri duruşma salonunda şehit madenci yakınlarının tepkilerine sebep oldu.

DAVA 16 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Sanık avukatlarının da mütalaa karşı savunmaları alındıktan sonra duruşma beyanların ve kararın mahkeme heyeti içerinde değerlendirilmesi gerekçesiyle 16 Haziran Çarşamba gününe ertelendi. 16 Haziran tarihinde duruşma hakkında karar verilmesi bekleniyor.

CHP'Lİ ÖZEL: ‘OLASI KASTI TCK'DAN ÇIKARIN’ DİYE KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ

Duruşmanın ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında mahkeme heyetine çağrıda bulunan CHP'li Özel, 16 Haziran tarihinde mahkeme heyetinin sanıklara ‘olası kasıttan' ceza vermediği takdirde TCK'nin 21.'inci maddesinin 2.'inci fıkrasının değiştirilmesi için kanun teklifi vereceklerine ifade ederek şunları söyledi:

* 16 Haziran Çarşamba sabahını bekleyeceğiz. Herkesi yine duruşmayı takip etmeye ve Soma için adalet beklentimizi yükseltmeye davet ediyoruz. Burada daha önceden verilen kararı Yargıtay 12. Dairesi 5-0 ile bozmuştu. Ve demişti ki ‘olası kast uygulamalısın' ‘Olası kast uygulamadan olmaz’ demişti. En yukarılardan bir hamle geldi.

* Sonra 5 hakimin üçü değiştirildi ve daha sonra gelen yeni gelen 3 hakim verdiği oylarla davayı bu sefer şirketin lehine bozdular. Şimdi tartışma şu hakim nasıl karar verecek. Aileler, anneler, eşler herkes olası kastı bekliyor. Tabi yasa ile yargı arasında kuvvetler ayrılığı var.

* Ben mahkemenin nasıl bir karar vereceğini telkin edemem. Ama benim üstüme düşen bir şey var. Ben yasama olarak kanunlar ilgili değişiklik teklifi verebilirim. Çarşamba günü eğer hakim bey ‘olası kastı uygulamazsa' Perşembe günü meclise TCK'nın 21.'nci maddesinin 2'nci fıkrasının kaldırılmasına önereceğim.

* Yani bundan sonra kanunlarda olası kast olmasın. Eğer burada olası kast uygulanmıyorsa demek ki ihtiyaç yok. Kanuna bir gerekçe yazıyoruz. Olası kastı biz TCK'dan çıkarın diye kanun teklifi vereceğiz. Gerekçesine de kullanma alanı yoktur diyeceğiz.

* Soma davasında olası kast olmadıysa, bundan sonra hiçbir davada olmaz. Kullanılmayacak bir kanunun mahkemeleri meşgul etmesine ve TCK'da yer almasına gerek yoktur diyeceğiz. Bundan sonrasını mahkeme heyeti düşünsün.