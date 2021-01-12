Son dakika… Akşener’den Erdoğan’a: Bir saniyecik cumhurbaşkanı ol be kardeşim…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesinden sonra yaşanan tartışmalara değindi:

BU İĞRENÇ DİLİ ERDOĞAN BAŞLATTI

(Sözde cumhurbaşkanı tartışması) – Bu sert, kötü, iğrenç dili başlatan Sayın Erdoğan’dır. Bir türlü AK Parti Genel Başkanlığı’ndan sıyrılıp, hepimizin cumhurbaşkanı olmayı istemedi, yapmadı ve böyle bir tavra girmedi. 15-20 gün bu kavga devam eder. Türkiye’de bir algoritma var. FETÖ’cü, darbe, hain… Şimdi ‘sözde’ de dahil oldu bu algoritmanın içine. Dön baba dönelim. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. İYİ Parti olarak bu gündemi reddediyoruz. Bu gündem basın emekçilerinin, esnafın dertlerini anlatmıyor. Bu pis, iğrenç, çirkin dil dönüyor dolaşıyor, sahibini vuruyor bumerang gibi… Bu tavrı reddetmeye devam edeceğiz.

PROPAGANDA İŞLERİNDEN SORUMLU KİŞİ

(Dün akşamki Kabine toplantısı Erdoğan’ın yaptığı açıklama) – Bir cumhurbaşkanı düşünün ki… İki dakika pandemi, 20 dakika CHP’nin her kademesindeki insanına bağırdı. Şimdi böyle bir pozisyonda bu ülke nasıl yönetilir. Bir saniyecik cumhurbaşkanı ol be kardeşim… Dün AK Parti Genel Başkanı gibi de değildi partinin propaganda işlerinden sorumlu kişisi konumundaydı. Bu doğru bir tutum değil.