Son dakika… Ankara’da bir saldırı daha! Önce siyasetçi sonra da gazeteci dövüldü!

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir otomobille geldiği belirtildi. Aracı Uğuroğlu’nun üzerine süren saldırganların, bir partiden geldiklerini ve partileriyle uğraşmamasını Uğuroğlu’na söyledikleri öğrenildi. Emniyet’te ifade veren gazetecinin sağlığının iyi durumda olduğu öğrenildi.

Daha önce Yavuz Selim Demirağ, Murat İde ve o dönem Yeniçağ’da yazan Korkusuz yazarı Ahmet Takan da geçmiş yıllarda saldırıya uğramışlardı.