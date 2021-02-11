Son dakika… Çeşme’yi hortum vurdu: Yaralı sayısı 15’e yükseldi

İzmir’de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi.

Alaçatı’da yaşayan gazeteci Korcan Karar’ın bildirdiğine göre, saat 21:20 sıralarında Çeşme’de hortum oluştu. Ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu. Hortumun en çok Alaçatı Port bölgesini etkilediği öğrenildi.

“EN ÇOK ZARAR ALAÇATI PORT’TA OLUŞTU”

Korcan Karar yaşananları SÖZCÜ’ye şöyle aktardı:

* Saat 21:20 sıralarında, alışılagelmişin dışında, ürkütücü bir ses duydum. Kısa süre sonra bunun hortum olduğunu anladım. Hortum, Alaçatı Mahallesi üzerinde Karaburun yönüne doğru ilerledi.

* Habercilik refleksi ile dışarıya çıktım. Güçlükle ilerlerken hortumun çevreye verdiği zararları gördüm. Şu andaki gözlemlerime göre en çok zarar Alaçatı Port’ta oluşmuş vaziyette.

* Koskoca otomobillerin park terlerinden hallaç pamuğu gibi atıldığını gördüm. Bazıları dere kanalına uçtu. Bir inşaattaki vinç devrildi.

* Şu anda 8 kişinin yaralandığını, bir kişinin durumunun ağır olduğunu öğrendim.

YARALI SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Öte yandan Çeşme’de acil sağlık personeli, polis, itfaiye ve İZSU’nun teyakkuz halinde olduğu öğrenilirken yaralı sayısının da 15’e yükseldiği belirtildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaralı vatandaşların olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu.

* Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor.