Son dakika… CHP’li vekil partisinden istifa etti

CHP’den bir istifa haberi daha geldi. 30 Ocak’ta Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları ifade edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP’den istifa etmişti.

Üç milletvekilinin ardından Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancar, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra telefonlarını kapatan Sancar'a partililer dahil kimse ulaşamadı.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu milletvekilinin partiden istifa ettiğini doğrularken, “İstifa nedenini bilmiyoruz. Durumu değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte bir açıklama yapacağız” diye konuştu.

“YENİ OLUŞUM İÇİNDE DEĞİLİM”

CHP’nin bir yetkilisi istifa ettiğini açıklayan Teoman Sancar’ın dilekçesinde herhangi bir siyasi partiye girmek ya da yeni bir oluşum içerisinde olmadığını belirttiğini söyledi. Aynı yetkili ani gelişen bu durum üzerine Sancar’la görüşüp istifasını geri aldırmaya çalışacaklarını ve sorunu çözeceklerine inandıklarını söyledi.

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