Son dakika… Erdoğan’dan Boğaziçi açıklaması: Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Bu ara malum bu Türkiye’nin yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacının olduğu bir dönemde, bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu.

* Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı’mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı.

* Yepyeni bir Anayasa’ya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konu üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

* Şunu çok açık ve net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız şuanda ündeki olayları oradaki öğrencilerin bir olayı olarak tanımlamak o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok.

* Dün akşam dağdan beslenenlerin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve orada yapmış olduğu gösteriler bunun çok açık ve net göstergesidir. Ortak hareket ettikleri akademisyenler de maalesef bu işin içinde yer alıyor.

* Akademisyenlerin içinde bunu kabullenmeyenler de var ama bu işe teşne olanlar da var. Maalesef şunu öğrenememişler, bu ülke bir hukuk devletidir,

* YÖK’ün bir yetki, alanı var ve Cumhurbaşkanı’nın burada yetkilileri var. Ben bundan önce Boğaziçi’ne iki tane rektör atamıştım.

* Şimdi de Melih Bey’le ilgili de 9 tane aday önüme geldi bu 9 adaydan bir tanesi olan Melih Bey’i yine aynı şekilde atamasını yaptım.

* Peki Melih Bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman; Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan.

* ODTÜ’den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş.

* Ve kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı TV kanalları çıkmışlar, “istifa etmelidir” yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler.

* Bu işi başaramayacaklar bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor.

* Karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi’ni karıştırdılar. Maalesef geri gidiyor şu anda 10 bin öğrenciye düştü.

* Burayı yeniden ayağa kaldırma iddiasıyla buraya gelmiş bir hocamız Melih Bey. Kimse kalkıp da 206 tane üniversite 207. Boğaziçi ne oluyoruz?

* Bu soruyu ekranlara çıkanlardan duydunuz mu. Bunların çoğu mikser ya bizim mikserlerle işimiz yok.

* Osman Kavala’nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.

ABD VE AVRUPA’YA TEPKİ

* Amerika veya AB, ‘olanları kınıyoruz’ diyorlar. Amerika’ya şunu söylerim; seçim öncesinde ABD’deki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

* Macron sesleniyor, sen önce sarı yeleklileri çöz. Benim ülkemde böyle bir şey yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın peşinde.

* Ana muhalefet bunun içinde HDP bunun içinde. İP de ne yazık ki bunun içinde.