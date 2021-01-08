Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Canan Kaftancıoğlu’na çok sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Melih Bey zaten daha önce iki üniversite görev almış biridir. Biz de YÖK’ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi’ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Erdoğan, ABD’deki olaylara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

* ABD’nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz.

* Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD’deki bu süreç tüm insalığı şok etmiştir. Özellikle Gezi Olayları’nda ABD’nin medyası bir siyasinin ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler olmuştur.

* Bizim tavrımız çok açıkken ABD’nin tutumu çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardır. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin aynı olduğu gördük. ABD, demokrasinin yüz karasıdır.

BAHÇELİ VE ASİLTÜRK’E ZİYARET

* Cumhur İttifakı’nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. Benzer ziyaretler bundan sonraki süreçte de olabilir.

* Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım.

CORONA VİRÜSÜ

* Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Covid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI…

*Şu anda başörtü konusunda Anayasal bir sorun yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa’dan bihaber.

* Öyle adımlar attık ki, bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin her kademesinde görev almaya başladı. Bu anayasaya dayalı olarak olmaktadır. Hakim-savcı-danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz… Bu aşıldı artık.

* CHP’li zat bunlardan haberdar olmadığı için saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bunlar partili olmuş, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neye amir bunların çok dışında kalmışlar. Atılacak adımlar derken birçok kurumda bayan kardeşlerimiz görev alıyorsa.

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