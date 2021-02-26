Son dakika… Erdoğan’dan ‘esneme’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. “Esneme hangi illerde olacak?” sorusuna da yanıt verdi: Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu’nun çalışmaları Kabine’nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını pazartesi günü Kabine’de alacağız.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla yaşadığı ‘Kanal İstanbul’ projesi hakkında ise şunları söyledi:

– Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne anamuhalefet ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul’da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki?

SEN BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL MİSİN?

– Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul’da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.