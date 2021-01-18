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Son dakika… Erdoğan’ın gözü önünde oldu! AKP kongrelerinde sıfır sosyal mesafe!

AKP'nin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongreleri bugün gerçekleşti. Salonlar hınca hınç dolarken, Erdoğan online olarak bir konuşma yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, pek çok kişinin maske takmadığı görüldü.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:55, 18/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan’ın gözü önünde oldu! AKP kongrelerinde sıfır sosyal mesafe!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine online olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz.  81 ilin tamamına, bu mümkün olmasa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve aşı sürecinin başarıya ulaşması ile bahar aylarından itibaren sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi istiyoruz” dedi.

Ancak bugün düzenlenen kongrelerde corona virüsü önlemlerine uyulmadığı gözlendi.

AKP Şanlıurfa İl Kongresi

VİRÜSÜN YAYILMASINA DAVETİYE ÇIKARDILAR

AKP Aydın İl Kongresi maske takılması dışında hiçbir pandemi kuralına uyulmadan başladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'unda katıldığı kongrede, AKP’liler salonu hınca hınç doldurdu. Covid-19 tedbirleri, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Virüsün yayılmasına davetiye çıkarıldı.

AKP Aydın İl Kongresi

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

AKP kongresi sürerken salondan yapılan yayınları sosyal medya üzerinden izleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Yapılan yorumlarda baro seçimlerinin ertelenmesi, toplantı ve basın açıklamalarının yasaklanması, restoran, kafelerin kapatılması hatırlatıldı. Salondaki görüntülere tepki gösterildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:50,