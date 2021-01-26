Son dakika… 3 ilde panik yaratan patlama sesinin nedeni belli oldu

Eskişehir, Düzce ve Sakarya’nın Hendek ilçesinde bugün saat 16:30 sıralarında kuvvetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

Sosyal paylaşım sitelerinde 2014 yılında meydana gelen bir patlama olayının yeniymiş gibi yayılmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi patlama sesinin kaynağını açıkladı.

“UÇAĞIN SES DUVARINI AŞMASINDAN KAYNAKLANMIŞTIR”

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

“PATLAMA VEYA OLUMSUZLUK OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise “İlimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir” dedi.