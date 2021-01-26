Kılıçdaroğlu, kendisine mektup yazan üç milletvekiline randevu verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacakları iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel‘le bu akşam görüşecek.

29 EKİM GÜCÜ: 10 ARALIK HAREKETİ PARTİYİ ELE GEÇİRDİ

Kendilerine ’29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu. Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin*** CHP’yi ele geçirdiği iddia edilerek, partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanlığı’yla ilgili yasa tasarısı teklifi öncesi görüşlerini almak için İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’yi makamına çağırdı. Emekli asker ve Milli Savunma Komisyonu üyesi olan Çelebi, Kılıçdaroğlu’na tasarı üzerine yorumlarını aktarırken, CHP içindeki sorunlardan da söz etti.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’e randevu verdi. Üç isim bu akşam Kılıçdaroğlu’yla CHP Genel Merkezi’nde buluşacak.

CHP’DE GENEL BAŞKAN’A MEKTUP YAZILMAZ

Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir toplantı sonrası kendisine yazılan mektupla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: CHP’de Genel Başkan’a mektup yazılmaz. Randevu alınır, gelinir, konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz.

*** 10 ARALIK HAREKETİ: DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin çağrısıyla 10 Aralık 2005'te İstanbul'da yapılan toplantıda CHP’ye alternatif yeni parti bir kurulması masaya yatırıldı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katıldı.