Son dakika… Konya’da Türk Yıldızları’na ait uçak düştü: Bir pilot şehit

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü.

Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi’nin İzmir Çiğli’den geldiği ve Konya’da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Şehit olan Türk Yıldızları’na ait uçağın pilotu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, “Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi, eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah’tan kendilerine rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirterek, “Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması” ifadelerine yer verdi.

TÜRK YILDIZLARI'NDA İKİNCİ ŞEHİTLİ KAZA 13 Mart 2012'de Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 A tipi uçak, yine Konya'da eğitim sırasında üslendikleri 3'üncü Ana Jet Üssü'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir fabrikanın boş arazisine düşmüştü. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu. 1993 yılında kurulan Türk Yıldızları'ndaki ilk kazada pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başarmıştı.

DÜNYADA SESTEN HIZLI 8 UÇAKLI İLK AKROTİM

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri'nin olduğu kadar dünyanın da gözünün üzerinde olduğu özel bir ekip. Türk Hava Kuvvetleri'nin en yetenekli pilotları bu gruba seçiliyor.

Türk Yıldızları dünyada sekiz süpersonik yani sesten hızlı sekiz savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotim olduğu için çok özel bir yere sahip.

24 Ağustos 2001 tarihinde Bakü/Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri; bir milyondan fazla seyircinin izlediği gösterileri ile bu alanda bir rekora imza attılar.

LİDERİ BİNBAŞI ESRA ÖZATAY

Türk Yıldızları 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başladı. “Türk Yıldızları” adı verilen akrotim, ilk gösterisini dört NF-5A/B Freedom Fighter Uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Akıncı/Ankara'da icra etti. .

Mevcut filo lideri 8 Eylül 2016’da görevi devralan Binbaşı Esra Özatay’dır. Türk Hava Kuvvetleri’nde bu görevi yapan ilk ve tek kadın pilottur.

NF-5'LER 1987'DEN BERİ KULLANILIYOR

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987’de avcı uçak olarak kullanılmaya başlanan NF-5’ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçildi.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994’te bitirilerek birliğine teslim edildi.

Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklendi.

Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar tim görevine “10” adet NF-5A 2000 ve “6” adet NF-5B 2000 uçağı ile devam ediyordu.

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:

Uzunluk:14.3 metre

Genişlik: 7,8 metre

Yükseklik:4 metre

Ağırlık: 6662 kg

G Limitleri:7,33 / -3,0

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2×4300 lb’dir.