Son depremler nerede oldu? Akdeniz ve Ege deprem ile sallandı

Ege denizi açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede birçok sarsıntı meydana geldi. Sabaha karşı saat 5:00 sularında da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER