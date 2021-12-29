Son seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında

MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasına göre "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kaldı.

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Aralık 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Türkiye genelinde 26 bölgedeki 28 ilde toplamda 1.514 kişiyle yapılan ankette “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

İŞTE OY DAĞILIMLARI

Kararsız oyların dağıtılmadan gerçekleştirilen oy dağılımları şu şekilde:

AKP yüzde 23,9, CHP yüzde 20,3, İYİ Parti yüzde 10,5, HDP yüzde 8,8, MHP yüzde 3,9, DEVA Partisi yüzde 1,9, Memleket Partisi yüzde 1,2, Saadet Partisi yüzde 1,1, Gelecek Partisi yüzde 0,8, Diğer yüzde 1,7, Kararsızım yüzde 11,1, Protesto oy yüzde 9,9, Cevap yok yüzde 4,9.



KARARSIZLARIN DAĞILIMI SONRASI ÇIKAN SONUÇ

“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

AKP yüzde 32,3, CHP yüzde 27,4, İYİ Parti yüzde 14,2, HDP yüzde 11,9, MHP 5,3, DEVA Partisi yüzde 2,6, Memleket Partisi yüzde 1,6, Saadet Partisi yüzde 1,5, Gelecek Partisi yüzde 1,1, Diğer yüzde 2,3.

Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 1514 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/-2,52 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

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