Son seçim anketi: Cumhur İttifakı’nda erime sürüyor

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı çalışmada "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. İşte son seçim anketinin sonuçları...

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MetroPOLL Araştırma, 20 – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde bin 638 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?”

sorusuna verilen cevaplar şöyle:

Kararsız oylar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları:

Parti Oy Oranı (%)

AKP 25,0

CHP 20,4

İYİ Parti 11,3

HDP 8,7

MHP 7,9

DEVA 2,0

Memleket Partisi 1,3

Diğer partiler 2,4

Kararsızlar 8,5

Protesto oyları 9,2

Cevap vermeyenler 3,3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları:

Parti Oy Oranı (%)

AKP 31,7

CHP 25,8

İYİ Parti 14,3

HDP 11,0

MHP 10,0

DEVA 2,6

Memleket Partisi 1,7

Diğer partiler 3,0

Buna göre, Cumhur İttifakı’nın oy oranı 41,7, Millet İttifakı’nın oy oranı ise 40,1 oldu.

ERDOĞAN GÜVENİM KALMADI DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Afrika seyahati öncesinde yaptığı açıklamada, anket sonuçlarına güveninin kalmadığını belirterek, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada yani bu tür anketlerden de manipülasyonlardan da ciddi manada bıktık. Yalan, terör, algı operasyonları ve kişi kurum suikastlarıyla AK Parti'ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar” demişti.

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