Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı: 41.6 Millet İttifakı: 41.3

Oy oranları şöyle oldu: AKP yüzde 34.1, CHP yüzde 27.3, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 10.1, MHP yüzde 7.5, Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi yüzde 2.4, Saadet Partisi yüzde 1.4. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41.6; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41.3 olarak belirlendi. İYİ Parti'nin oylarındaki artış dikkat çekti.

Araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışması halinde Erdoğan'a yüzde 30.9, İmamoğlu'na yüzde 32.5 oy çıktı. İkinci tura Erdoğan-İmamoğlu kalırsa Erdoğan'a yüzde 35.1, İmamoğlu'na ise yüzde 45.3 destek çıktı.

Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Erdoğan'a yüzde 31.9, Yavaş'a ise yüzde 41.1 oy çıktı. İkinci turda bu ismin yarışması halinde Erdoğan yüzde 34.5, Yavaş ise yüzde 49.7'lik kesimin desteğini alıyor. Yavaş, Erdoğan'a yüzde 15 fark atıyor. Bu dağılıma yüzde 15'lik “kararsız-ikisini de oy vermem” diyenler dahil edilmedi. Sonucu değerlendiren Özkiraz, “Yavaş, ikinci turda yüzde 42-58 veya yüzde 40-60 gibi tarihi fark ile kazanabilir” dedi.