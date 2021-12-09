Son seçim anketinde Cumhur İttifakı’na kötü haber
Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 40,9; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yüzde 37,5 oranında oy alıyor.
Metropoll Araştırma’nın Kasım 2021 Türkiye'nin Nabzı araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankette, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.
2018’deki seçimlerle kıyaslandığında İYİ Parti’nin oylarında yaklaşık 5 puanlık bir artış olduğu görüldü.
Kararsızların oransal olarak dağıtıldığı ankette şu veriler yer aldı:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 22,6
İYİ PARTİ: Yüzde 14,9
HDP: Yüzde 12,8
MHP: Yüzde 6,6
DEVA Partisi: Yüzde 2,9
Memleket Partisi: Yüzde 2
Saadet Partisi: Yüzde 1,5
Diğer Partiler: Yüzde 2,5