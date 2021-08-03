‘Sopalı şifacı’ Mala Ali Kürdistani’nin Başakşehir’deki ofisine baskın

Suudi Arabistan'da tutuklanan ve sopayla şifa dağıttığını ileri süren 'Mala Ali Kürdistani' İstanbul Başakşehir'de ofis açtı; önünde kuyruklar oluştu. Şikayet üzerine ofisi basıldı ve mühürlendi.

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Kendisini şifacı olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini ileri süren ‘Mala Ali Kürdistani’ lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye’ye gelerek ofis açtı.

Suudi Arabistan’a kaçan Molla Ali Kalak, 12 Şubat 2020’de Medine’de tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Kalak, 2017 yılında da ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘içine şeytan kaçtığını’ öne sürüp, ayak topuklarına vurarak onu iyileştirebileceğini söyleyince uluslararası basında haber olmuştu.

ABD’DEN GELEN BİLE VAR”

İstanbul Başakşehir’de muayenehane açan Molla Ali Kalak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kalak’a yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi.

Kalak’ın çalışanları gelenlere sınırlı sayıda kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince aranacaklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya, ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişilerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin önünü terk etmedi.

Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani’nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kalak’ın asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.

OFİSE BASKIN YAPILDI

Şikayet yağınca Kalak’ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı. Kalak’ın ofiste olmadığı belirlenirken, içerideki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 50 kişinin tedavi olmak için önünde beklediği ofis ise mühürlendi.

“BELKİ BİZE ŞİFA VERECEKTİ…”

Ekipler, içeride çalışmalar yaparken, kapı önünde Mala Ali Kalak’ı bekleyenler ile şikayetçi olanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kalak’ı savunanlar ‘Belki bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?’ diyerek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi.

Tedavi için gelen bir kişi “Kimse benim inancıma karışamaz. Kime inanacaksam inanacağım. Benim inancım bu, herkese inanmak zorundasın belki de insanların çocuğunu adam iyileştirmiştir” dedi.

“VERDİĞİ İLAÇ BAYRAM ŞEKERİ GİBİ”

İlaç almaya geldiğini söyleyen bir kişi ise “Kürdistani’ye geldik. Çocuğum duymuyordu, çocuğumu getirmiştim. Hatta Irak’taydı, Irak’a gidecektik ama pandemi nedeniyle gidemedik. Çocuğumu tedavi etti, 2 ay sonra da bize randevu verdi. Tedavide önce dua okudu sonra kulaklarını çekti, sopayla sırtına vurdu. İlaç yazmıştı onu almaya geldim ama burada yok. Benim önümdekiler ilaç için 1400 lira para verdi. Verdiği ilaç ne bilmiyorum ama bayram şekeri gibi bir şey verdi” diye konuştu.

“SOPAYLA ÇOCUĞUN AYAKLARININ ALTINA VURDU”

Başakşehir’deki ofise giden Mustafa Kaplan şunları anlattı: “Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani’ni isimli şahsın, Türkiye’ye geldiğini ve Başakşehir’de hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik. Başakşehir’de bulunan ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor.”

“BİRÇOK KİŞİ BU ADAMA İNANIYOR”

Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise “Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan’da tutuklanıp, Özbekistan’da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor” ifadelerini kullandı.

Doğru, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğumu muayene ettirmek istiyorum diye bu adamın yanına gittim. Benden 200 lira istedi. Sonrasında başka bir ailenin çocuğunun ayaklarının altına sopayla vurduğunu gördüm. Aynı zamanda çocuğa ilaç yazacağını ve anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde bilgi vereceğini duydum. (DHA)