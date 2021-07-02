Soru sorduğu için dava açılan gazeteci beraat etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, Konyaaltı sahil ihalesiyle ilgili iki yıl önce düzenlediği basın toplantısında sorduğu sorular nedeniyle gazeteci Ebru Küçükaydın'a dava açılmıştı.

Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar'ın şikayeti üzerine bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Küçükaydın, tüm suçlamalardan beraat etti.

Adliye çıkışı açıklama yapan haberimizvar.net yazarı Ebru Küçükaydın, “Yanılmıyorsam dünyada ilk kez basın toplantısında soru sorduğu için bir gazeteci hakkında dava açıldı. Hukukun geldiği nokta işte bu. Suçlamalardan beraat ettim. İnsan hakları kazandı, adalet kazandı, basın özgürlüğü kazandı” dedi. Küçükaydın davası, TBMM'ye taşınmış, insan hakları ve basın meslek kuruluşları raporlarında yer almıştı.

“NADİR KARŞILAŞILAN BİR DURUM”

Küçükaydın'ın beraat kararı hakkında konuşan avukatı Furkan Açıkgöz; “Ebru Küçükaydın bir basın mensubudur ve basın toplantısında sorduğu sorular nedeniyle hakkında ceza yargılaması yürütülmüştür. Gazetecilerin denemeleri, köşe yazıları, haberleri nedeniyle yargılandığına çokça şahit olsak da basının sorularını yanıtlamak amacıyla tertip edilen bir toplantıda sorduğu sorular nedeniyle yargılanması nadir karşılaşacağımız bir durumdur. Mahkeme yerinde bir karar vererek Ebru Hanımın beraatine hükmetti. Basın özgürlüğünün esas işlevi basın mensuplarını korumak değil halkın haber alma ve yönetime katılma hakkını korumaktır. Bu yönüyle basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin en başta gelen koşuludur” dedi.