Soyer: Aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kırsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu metropol dışındaki ilçelere yönelik turları başladı. Soyer’in Küçük Menderes havzası turunda ilk adresi Kiraz ilçesinin Haliller Köyü oldu.

Sabah erken saatlerde Haliller'e gelen Soyer, buradaki yatırımları inceledi. Soyer, burada Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mandıra açılışını yaptıktan sonra Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ve Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir ile tesisi inceledi.

“27 SU KUYUSU AÇILDI, 15 TANE DAHA AÇILACAK”

Aydoğdu köyünde İZSU Genel Müdürlüğünce Kiraz’ın su sorununa çözüm üretmek için açılan sondaj kuyularını inceleyen Tunç Soyer, ilçede bugüne kadar 27 su kuyusu açıldığını anımsatarak, bu yıl içerisinde 15 adet daha açılacağını söyledi. Soyer, “İZSU Genel Müdürlüğü ihaleyle çok sayıda kuyunun açılması, sondaj yapılması için bir girişim başlatmıştı. 25 Ocak’ta tekrar bir ihale var. O da İzmir’in diğer bölgelerinde aynı şekilde sondaj kuyularının açılmasına imkan verecek” ifadelerini kullandı.

“VAHŞİ SULAMA YÖNTEMLERİ BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ”

20 yıl öncesine kadar 10-15 metrelerde su çıkan Kiraz’da, artık su bulmak için 250-300 hatta 350 metrelere kadar inilmesi gerektiğine dikkat çeken Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bugüne kadar tarım politikalarında uyguladığımız yanlışlıklar, vahşi sulama yöntemleri bizi bu noktaya getirdi. Hızla aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Hem suyu daha tasarruflu kullanmak hem de doğru tarım politikaları uygulamak zorundayız.”

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ SU TASARRUFU”

Yeni bir dönemin başladığına işaret eden Soyer, özellikle su konusunda yaşanan sıkıntının, yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını bildiklerini ifade ederek, “Kullandığımız suyun Türkiye genelinde yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. Tarımsal üretim için harcanıyor. Bu miktarı çok daha aşağı çekmek mümkün olabilir ama bizim öncelikli hedefimiz yüzde 50 seviyesinde azaltmak ve tasarrufu öne çıkarmak. O nedenle yepyeni bir tarım politikası, yepyeni tarımsal ürün deseni oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“DOKUZ YIL SONRA BİZİM HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI”

Soyer, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya’yı da ziyaret etti. Burada Türkiye’de tarımın içine düştüğü sıkıntıların en temel sebeplerinden birinin Büyükşehir Yasası ile toplamda 16 bin 800 köyün kapatılması olduğunu söyleyerek, bunun tarımı olumsuz etkilediğini belirten Soyer, “Biz o zaman bunun büyük bir hata olduğunu söyledik. Üretimi bitirirsiniz, köyün kadim kültürünü yok edersiniz dedik. Çocuklarımıza köy yumurtasının, köy düğününün, bunların masalını mı anlatacağız? Dinlemediler. Şimdi yeni yasayla tekrar köy değil ama kırsal mahalleye dönebilir diyorlar. Dokuz yıl sonra bizim haklılığımız ortaya çıktı. Bu yeni yasayla beş kolda köylüyü rahatlatan bir sonuç ortaya çıkıyor” dedi.

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