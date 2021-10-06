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Soylu: Belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele operasyonuyla ilgili açıklama yaptı: Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum.

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Soylu: Belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, şunları söyledi:

– İlkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlıyoruz. İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.

– 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39’u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40’tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.

– Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum.

İçişleri Bakanı operasyon Sahil Güvenlik Akademisi Süleyman Soylu