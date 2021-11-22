Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerginlik! Soylu ve Özkoç’tan sert sözler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde tansiyon yükseldi.

Zekeriya ALBAYRAK

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri tartışma ile başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salona çok sayıda koruma polisi ile gelince tepki çekti. Muhalefet milletvekilleri ile tartışan Bakan Soylu salonu terk etti.

BURASI HESAP VERİLEN YER

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda ilk tartışma HDP'li Garo Paylan'ın usul hakkındaki konuşması sırasında çıktı. Paylan ‘'Bakan bey Hrant Dink cinayetinde parmağı olanları ve 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklasın'' dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise ‘'Suiistimal etmeyin, usul hakkında söz istediniz'' dedi. Paylan da ‘'Burası hesap verilen yer'' cevabını verdi.

SOYLU KOMİSYONU TERK ETTİ

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele kapsamındaki faaliyetleri anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a dönerek, “Ben konuşurken gülme” dedi.

Soylu’nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP’li, İYİ Partili ve HDP’li vekiller ayağa kalkarak Soylu'yu protesto etti. Bakan Soylu komisyonu terk ederken Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.