Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Birkaç gündür siyasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. Böyle bir siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Trafik Birim Amirleri Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, ‘siyasi cinayetler’ iddialarına değindi. Soylu iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

– Birkaç gündür siyasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. İçişleri Bakanı’yım, sordum, böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir FETÖ taktiğidir.

– 2016 Mart ayında Ana Muhalefet Genel Başkanı aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu bir şifre midir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve bazı siyasetçilerin “siyasi cinayetler işlenebileceği” iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatmıştı.