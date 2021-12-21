Soylu: Yanınızda polis olmadan uzaklaştırılan eşlerle buluşmayın

Türkiye'de bu yıl 34 kadının uzaklaştırma tedbiri aldırdığı halde eş ya da eski sevgilileri tarafından öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzaklaştırma kararı alan kadınlara, buluşmalar için emniyet görevlilerinin emirlerinde olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, bu yıl 34 kadının uzaklaştırma tedbiri alındığı halde hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Soylu, eşleri için uzaklaştırma kararı alan kadınlara uyarıda bulundu. Uzaklaştırılan eşlerin barışmak vaadiyle kadınlara yaklaştığını ve bu esnada saldırıda bulunduklarını belirten Soylu, buluşmalar için emniyet görevlilerinin emirlerinde olduklarını ve emniyet mensuplarının gözetiminde buluşmalarını talep etmelerini söyledi.

İSTANBUL’DA 388 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da 19 ve 20 Aralık’ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Soylu, “19 Aralık’ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye’de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık’ta Esenyurt’ta yapılan operasyonda; 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında” dedi.