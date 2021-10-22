Soylu’dan ‘gri liste’ tepkisi: Yüzsüzlük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) raporunda Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Terörü finanse eden, güç veren Avrupa'dır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert açıklamalarda bulundu.

Aralarında ABD ve Fransa’nın da bulunduğu ülkelerden 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala’yla ilgili çağrısına tepki gösteren Soylu, “Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan’ı, Selahattin Demirtaş’ı da içerden çıkarmamızı isterler” dedi.

Süleyman Soylu, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) raporunda Türkiye’nin gri listeye alınmasına ilişkin ise “Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupa’dır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir” dedi.