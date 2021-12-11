Soylu’nun terör suçlamasına İBB’den yanıt

İBB’de çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı” açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu öne sürmüştü. İBB'den konuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7'ye indirdi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı” açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU SERT ÇIKMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında Soylu'ya zehir zemberek sözlerle yanıt vermişti. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

*86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın bu Sayın Bakan’ın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Dün itibarıyla ben aslında cevap verecektim. Hatta o ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm ama bekledim. Niye?

*Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB'den. Öyle ya, terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak bunu. Bu arada kimse gelmedi. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil… Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan çağrı yapıyorum.

*Ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum. Bağımsız sağlık kuruluşları, gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye’nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse, bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir.

*Daha önce de İBB'ye dair saçma sapan hamleleri olmuştu, kurban toplanmasına yasak getirmek gibi, yardım paralarını bloke etme çabasındaki iktidar mensubu olmanın verdiği telaşlı davranışlar gibi…

*Bunları normal karşılıyorum ama bu normal değil. Gerçekten ciddi bir muayeneye tutulmalıdır. İçişleri Bakanlığı değerli bir makam. Sağlıklı ve rasyonel bir biçimde İçişleri Bakanlığı'nın yönetilmesi şarttır.

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