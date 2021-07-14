Soylu’ya halk desteği ve seçmen güveni azaldı

Metropoll Araştırma şirketinin 28 ilde bin 719 kişiyle yaptığı araştırmaya göre AKP'li seçmenin Mart 2021'de Soylu'yu beğeni oranı yüzde 75.5 iken bu oran Mayıs'ta yüzde 68.4'e, Haziran'da ise yüzde 68.7'ye düştü.

MHP'li seçmende de Mart 2021'de Soylu'yu beğenme oranı yüzde 61.4 iken, Mayıs'ta yüzde 58.6'ya, Haziran'da ise yüzde 55.6'ya düştü. Tüm seçmenler bazında Mayıs ayındaki beğeni yüzde 45.7 iken, Haziran'da yüzde 42.5 oldu. AKP seçmeni açısından Soylu'yu beğeni oranı geçen yıl Eylül ayında yüzde 83'e kadar çıkmıştı.

Kabinenin en popüler ismi olan ve araştırmalarda ismi ilk sıralarda yer alan Soylu'ya, muhalefet partisi seçmenin desteği de azaldı. CHP'li seçmenin beğenisi yüzde 19.6'dan yüzde 17.1'e, İYİ Partili seçmenin desteği ise yüzde 21.7'den yüzde 19.8'e düştü. Süleyman Soylu'nun beğeni oranını artırdığı tek seçmen kitlesi HDP'liler olması ise dikkat çekti. HDP'ye oy verdiğini söyleyenlerin Mayıs'ta yüzde 5.5 olan Soylu'ya desteği, yüzde 11.8'e çıktı.