Söz konusu AKP olunca ne covid var ne mesafe!

Ülke genelinde bir çok etkinlik ve eyleme corona gerekçesi ile izin verilmezken, AKP Erzurum İl Başkanı AR-GE Eğitim Başkanlığı Erzurum'da bölge toplantısı düzenledi. Bölgedeki 14 ilden binlerce kişinin katıldığı ve Şair- Yazar Hayati İnanç'ın katıldığı programda ne mesafe vardı ne de HES kodu sorgulaması. Atatürk Üniversitesi Oditoryum salonunda düzenlenen programa katılan binlerce insanın hiç bir kurala uymaması tepki topladı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Erzurum AR-GE Eğitim Başkanlığı’nın düzenlediği ‘5. Bölge Toplantısı’ Atatürk Üniversitesi oditoryum salonunda gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’dan yüzlerce AKP’linin katıldığı toplantı salonuna girenler ne mesafe kurallarına uydu ne de HES kodu sorgulaması yapıldı.

Covid risk haritalarında Erzurum turuncu kategoride yer alırken, katılımcıların geldiği kentlerin büyük çoğunluğunun ise yine aynı haritalarda kırmızı kategoride yer alıyor. Bazı katılımcıların maske bile takmadığı toplantıya sosyal medya üzerinden tepki gösteren vatandaşlar, “Söz konusu AK olunca virüs kimseye bulaşmıyor mu?” diye sordu.

BAKAN KOCA’NIN UYARILARI AKP İÇİN GEÇERSİZ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Covid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Bulaştığı herkesi daha kötü sonuçlar için adeta aracı gibi kullanıyor. Kendini koruyan, başkalarını da hastalıktan, ölümden korur. Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım” açıklamalarını yaptığı saatlerde AKP’lilerin katılımı ile Erzurum’da ortaya çıkan görüntüler her kesime pes dedirtti.

AKP İL BAŞKANLIĞI KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

AVM’lere girerken, otobüse binerken bile vatandaşlara HES kodu sorulurken, covid risk haritalarında turuncu ve binlerce AKP’linin saatlerce diz dize, omuz omuza kapalı alanda oturarak Hayati İnanç’ın, tasavvuf müziği eşliğindeki sunumunu dinlemesinde ise her hangi bir covid önlemi alınmaması tepki topladı.

Stadyumlarda bile kapasitesinin yarısında seyirci alınarak maçların izlendiği bir dönemde, kapasitesinin yaklaşık iki katı insanı kapalı salona toplayarak program düzenleyen AKP Erzurum il başkanlığı hem resmi hesaplarından hem de kendisi de geçtiğimiz aylarda covid tedavisi olan İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün hesabından, tıklım tıklım dolu ve diz dize oturan maskesiz, mesafesiz katılımcıların fotoğraflarını paylaşarak teşekkür etmesi dikkat çekti.