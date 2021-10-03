SÖZCÜ yazdı, 7 aydır yapılmayan yol yapıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinin Hamidiye Mahallesi AKP’li muhtar İbrahim Demirkol’un, mahallesinde çöken yolun 7 aydır yapılmaması tepkisinin SÖZCÜ’de yayınlanması üzerine, yol Büyükşehir Belediyesi tarafından bir gün sonra yapıldı. Muhtar Demirkol sosyal medya hesabından, yolun yapılmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Ahmet KAYA

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Mahallesinde 7 ay önce çöken bir yolun tüm girişimlerine rağmen yapılmaması ve yetkililerin soruna duyarsız kalmasına gösterdiği tepkiyi, video görüntüleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Muhtar Demirkol, AKP'li olduğu vurgusu yaptığı paylaşımında, “Bu konuda ben yetkililerden, Ak dava teşkilatından, partimizin önde gelenlerine bu memleket elden gidiyor diyorum. Bu konuya el atmanızı sizden istirham ediyorum. Vatandaş sıkıntı çekiyor” şeklinde bir yakınmada bulundu. Bu paylaşıma, CHP Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagözde, “Hamidiye Mahalle Muhtarı belediye yetkililerine ulaşamayınca sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışmış. Caddenin hali ortada. Belediye görmüyor, duymuyor mu?” diye destek verdi.

YOL YAPIMI BAŞLADI

Muhtar İbrahim Demirkol'un isyanı haberinin SÖZCÜ'nün internet sitesinde “AKP'li muhtar isyan etti, bu memleket elden gidiyor” başlığıyla yayınlanması üzerine aynı gün belediye yetkilileri Demirkol'u arayarak, “Yarın sabah ekiplerimiz yolunuzu yapacak” haberi gönderdi. Bir gün sonra da ekipler çöken yolu yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yol yapım çalışma görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaşan Hamidiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Demirkol, memnuniyetiyle ilgili ise duygularını ise şöyle dile getirdi: “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri üç gün önce paylaşımını yaptığımız yol için dün arayarak bugün yapılacağını söyledi. Şuanda da ekipler yolu yapıyorlar. Sesimizi duyuran, hizmette emeği olan her kim varsa, bize bu konuda katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Caddemizin önümüzdeki mayıs ayında asfalt yapılacağı sözünü de aldık.”

ÖNCELİK VERİLDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri SÖZCÜ'ye, “Bu tür onarım gerektiren yollar sırayla yapılıyor. SÖZCÜ'nün haberi üzerine öncelik vererek yolun yapımı tamamlandı. Şehir genelinde yol bakım onarım çalışmalarımız da devam ediyor” açıklamasında bulundu.