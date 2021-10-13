SÖZCÜ yazdı, Okçuluk Tesisi ihalesi iptal edildi

Gaziantep'in AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından yapılacağı açıklanan ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan Okçuluk Tesisi İhalesi iptal edildi.

Ahmet KAYA

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Şahinbey Belediyesi'nin 7 Ekim 2021 tarihli toplantısında 2022 mali yılı performans esaslı bütçesinin meclis üyeleriyle paylaşımı sırasında, bütçede, Orta Asya Vadisi (Otağlar ve Binicilik Tesisi) Projesi için ise 60 milyon TL ödenek ayrıldığı paylaşıldı. Halen Akkent Spor Köyü'nde okçuluk kurs ve etkinlikleri düzenlenirken, böyle bir tesis yapımına ödenek ayrılmasına CHP Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan “Halk ekmek alacak para bulamıyorken, maalesef Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendi parası gibi Belediyenin bütçesini bu şekilde harcıyor. Bu parayla kaç yurt yapılırdı, kaç tane aş evi kurulurdu, kaç tane öğrenciye burs verilirdi ?” diye tepki gösterdi.

“KAMUOYU BASKISINDAN REDDEDİLDİ”

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin okçuluk tesisi yapılmasıyla ilgili kararı, SÖZCÜ'nün 9 Ekim tarihli gazetesinde “AKP'li Başkan, 60 milyona okçuluk tesisi yapacak” başlığıyla haberleştirildi. Şahinbey Belediyesi de 10 Ekim'de ihalenin iptalini onaylayıp, 11 Ekim 2021 kamuoyuyla paylaştı. İptal gerekçesi olarak ise, “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması” olarak açıklandı.

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, iptal kararını “Böylesine yüksek bedelli bir ihaleye geçerli bir teklifin verilmemesi doğrusu beni çok şaşırttı. İhalenin iptal edilişinin gerçek nedeninin, kamuoyu baskısı olduğunu düşünüyorum.. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da CHP Grubu olarak tüm yanlış işlerin doğru hale getirilmesi, kıt kaynaklarımızın doğru bir şekilde kullanımını sağlamak için çalışacağız” dedi.