SÖZCÜ’nün haberi ses getirdi: Kıbrıs gazisine sahip çıkıldı

Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Hasan Kuru'nun Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki yaşam mücadelesini SÖZCÜ'nün gündeme taşımasının ardından kaymakamlık harekete geçti. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, gazinin harabe evden alınıp, bir otele yerleştirildiğini ve kendisine yeni bir ev yapılana kadar misafir edeceklerini dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde harabe gibi evde yaşam mücadelesi veren 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Kuru'nun yaşam mücadelesini ve isyanını SÖZCÜ gündeme taşımıştı.

SÖZLERİ YÜREKLERİ BURMUŞTU

Manisa CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar'ın kendisini ziyaretinde isyanını dile getiren Kıbrıs gazisi Hasan Kuru'nun, “Ben bu ülkenin gazisiyim. Ama sefaleti yaşıyorum. Yaşadığım evin çatısı yok. Evin iki odası oturulacak durumda değil. Yemek ihtiyacımı komşular sağlıyor.

Beni soğuktan koruyacak bir pencere bile yok. Bir battaniye ve bir yatak içinde ısınmaya çalışıyorum. Yıllardır bu çileyi çekiyorum. Keşke Kıbrıs’ta şehit olsaydım da bu acıyı, çileyi çekmeseydim.” sözleri tüm Türkiye'nin yüreklerini burktu.

HABERİN ARDINDAN KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Kıbrıs gazisinin dramının SÖZCÜ'de yer almasını ardından Kırkağaç Kaymakamlığı hareke geçti. Kırkağaç Kaymakamlığı'na bağlı yetkililerin, Gazi Hasan Kuru'yu kaldığı harabe evden alarak bir otele yerleştirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse şu ifadelere yer verdi: “Gazimizi oradan aldık. Kendisine barınacak bir yer ayarlandı. Yeni bir yer yapılana kadar kendisine ayarladığımız yerde konuk edeceğiz. Daha öncede kendisine kaymakamlık olarak kira yardımı yapılmıştık ve barınacak bir yer ayarlamıştık. Şimdi de kendisine geçici olarak bir çözüm bulduk.

Yeni evini de en kısa sürede yapmayı ve kendisine teslim etmeyi düşünüyoruz. Prefabrik veya betonarme mi olacak şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. Bu konuda gazimizin de görüşünü alacağız. Kendisini hangisini uygun görürse onu uygulamaya geçireceğiz.”

Kıbrıs gazisinin dramını gündeme taşıyan CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ise, kaymakamlık tarafından gaziye yapılacak olan evinin tamamlanmasının ardından parti olarak evin eşyalarını temin etmek için gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

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