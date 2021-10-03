SÖZCÜ’nün yazdığı üniversitede kadrolaşma iddiaları TBMM’de

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye’de eğitim veren fakülte ve yüksek okulların eğitim dili Türkçe olmasına karşın alınacak 23 öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadro ilanında Arapça bilme şartı yerine, çeşitli sertifikalar istenmesiyle ilgili kadrolaşma iddiası, TBMM gündemine taşındı.

Ahmet KAYA

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SÖZCÜ'nün ‘Adrese teslim kadro' manşetiyle duyurduğu iddiaları TBMM gündeminde… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi veren HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Mahmut Toğrul, “Suriye bölgesindeki eğitim birimlerinde 3 yıldır olmayan görevlendirme mazereti kullanılarak hülle yöntemi ile üniversitenin ana kampüsündeki birimlere adrese teslim kadrolarla eleman mı yığılıyor?” diye sordu. Milletvekili Toğrul, önergesinde şu görüşleri belirtti:

– Adrese teslim kadro ilanlarının benzer bir örneğini ise vekili olduğum Gaziantep şehrinde yaşadık. Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) eğitim dili ‘Arapça' olan Suriye'deki Meslek Yüksekokulu ve fakültelere alınacak 23 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi için ‘Arapça Yeterlilik Şartı' yerine çeşitli sertifikalar istenmesi, Gaziantep Üniversitesi’nde ikinci kez ‘adrese teslim kadro ilanı' iddialarını gündeme getirdi. Bugüne kadar maaşları Türkiye Maarif Vakfı tarafından ödenen ve Suriye’de dördüncü yılında eğitimine devam eden MYO ve fakülteler için şimdiye kadar bu tür bir ilana çıkılmamış olmasına rağmen, Gaziantep Üniversitesi’nin böyle bir öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alma kararı şaşkınlıkla karşılandı.

Toğrul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan iddialarıyla ilgili aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını istedi:

– Gaziantep Üniversitesi tarafından ilan edilen kadrolar; Afrin, Azez, El-Bab, Cerablus’daki MYO ve Fakülteler için kullanılacaksa, neden bu fakülte ve yüksekokullar adına çıkarılmadı? Eğer bu kadrolar Gaziantep Üniversitesi’nin ana yerleşkesindeki MYO ve fakültelerin kadroları ise MYO müdürlükleri ve fakülte dekanlıklarından kadro talep yazıları istenmeden ilan verilerek neden yönetmeliklere aykırı davranıldı?

– Gaziantep Üniversitesi’nin sürekli adrese teslim öğretim üyesi kadro ilanlarına ilişkin başlatmış olduğunuz bir soruşturma var mıdır? Var ise ne aşamadadır? Yok ise neden bir soruşturma başlatılmamıştır?

– Türkçe bilmeyen Suriyeli öğrenciler için, Arapça bilmeyen öğretim kadrolarının görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?

– İlk ilanda Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programı’na açılan kadroda “Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak belgelendirmek şartıyla Arapça Eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl çalışmış olmak” şartı yer alırken, düzeltilmiş ilanla yüksek lisans alanı değiştirilip, en az 2 yıl Arapça eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda çalışma süresinin kaldırılmasının nedeni nedir?