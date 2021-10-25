SÖZCÜ’ye iki ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği, yılın başarılı gazetecilerini ödüllendirdi. SÖZCÜ'den Ali Ekber Ertürk ve İsmail Şahin de ödüle layık bulundu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Çağdaş Gazeteciler Derneği, yılın başarılı gazetecilerini ödüllendirdi. Türkiye'nin en çok okunan bağımsız gazetesi SÖZCÜ'den Ali Ekber Ertürk ve İsmail Şahin ödüle layık bulundu.

Ertürk, “Rektörün Torpili” haberiyle, Şahin de “Katar Emiri’nin annesi, Kanal İstanbul’a nazır 44 dönüm arazi aldı” başlıklı haberi ile ödüllendirildi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen ödül törenine, aralarında siyasiler ve basın mensuplarının da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ödülünü, merhum gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi'nin eşi Aldoğan Ekmekçi'nin elinden alan Ali Ekber Ertürk, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Yaşasın cesur medya. Yaşasın demokratik, laik cumhuriyet” dedi.

İsmail Şahin'in ödülünü de genç yaşta yaşamını yitiren Gazeteci Behsat Miser’in eşi Nedret Miser verdi. Ödülü törene katılamayan Şahin'e iletilmek üzere, Ali Ekber Ertürk aldı. İsmail Şahin de gönderdiği mesajda ödül için teşekkür etti ve selamlarını iletti.