Sözleri çok tartışılmıştı! AKP’den Bülent Arınç’a tepki

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında, isim vermeden AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Katırcıoğlu, “Dindarlar, yani milletimiz, davasına, ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır” dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “AK Parti yöneticileri, kendi içinden çıktıkları değerleri artık yok sayan bir anlayışın içindeler. Olup bitenin farkında değiller.” sözleriyle tepki gösterdi.

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AKP Kocaeli Teşkilatı'nın Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan 107. Danışma Meclisi'nde konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, isim vermeden Arınç’ı eleştirdi.

Bülent Arınç, geçen hafta katıldığı bir programda, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir” ifadelerini kullanmıştı.

“BUNU SÖYLEME CÜRETİNİ GÖSTERİYOR”

Arınç'ın bu açıklamasına AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Danışma Meclisi kürsüsünden tepki gösterdi. Katırcıoğlu şöyle konuştu:

“Bugünlerde bir umutsuzluk tablosu, bir karanlık tablo, motivasyon düşürmeye yönelik her taraftan söylemler var. Bunlardan birisi de belki, bunu çok önemsiyorum, gerçekten ağırıma gidiyor. Diyor ki birisi çıkıp, ‘Dindarlar, cebine giren ve çıkan paraya göre siyasi tercihlerini belirleyecek’ diyor. Bunu söyleme cüreti gösteriyor. Ben de buradan huzurlarınızda diyorum ki dindarlar, yani milletimiz, davasına, ülkesine midesinden değil gönülden bağlıdır.”

“GENÇLERİMİZE BİR GÖMLEK ÇİZİYORLAR”

“Z kuşağı” tanımlamasını da eleştiren Katırcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bir şey daha ifade edeyim, bu Z Kuşağı gerçekten bize empoze edilmeye, böyle bir varlık varmış gibi gençlerimizle ilgili gerçekten farklı boyutta, olduğundan daha farklı bir sorun varmış gibi, gençlerimize bir gömlek çiziyorlar.

*Z Kuşağı diyorlar Y Kuşağı diyorlar. Bunlara bir şekilde adlandırma yapıyorlar. Sahada bir şeyle karşılaştım.

*Sahada bir eve gittik. Yakın bir zamanda. İzmit'teydi hatta. Üniversiteli bir kızımız. Kendisi partimizden değil, üye değil, partiye de bir yakınlığı yok. Çok çalışkan. Güzel fikirleri var.

“OLSA OLSA GENÇLERİMİZ ELİF GENÇLİĞİ OLUR”

*Ben de muhabbet etmek için dedim ki; ‘Bir Z Kuşağı olarak, bir üniversiteli olarak nasıl buluyorsunuz eğitimi?’ Konu açmaya çalıştım. Tepkisi sert oldu. ‘Sayın Vekilim’ dedi, ‘Ben sorunuzdan önce, Z Kuşağı olarak beni tanımlamanızdan hiç hoşlanmadım’ dedi. ‘Bize hiç kimse bir çerçeve çizmesin. Hiç kimse bize bir ölçü koymasın. Bizi tanımlamasın’ dedi. ‘Biz her şeyin farkındayız’ dedi.

*Bu gerçekten beni çok etkiledi. Ben buradan diyorum ki; eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa bu gençlerimiz Elif gençliği olur, öyle değil mi?

“SEÇİM BÖLGESİNDEN BİR HABER”

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, şu ifadeleri kullandı:

*Milletvekilimiz gerçekten kendi seçim bölgesinden bir haber. Niçin bir haber? Ben 6 gün önce Kocaeli'nde birtakım STK'larla, vatandaşla buluşmak üzere DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bir dizi program yaptım ve alanın sesine kulak verdim.

*AK Parti yöneticileri, kendi içinden çıktıkları değerleri artık yok sayan bir anlayışın içindeler. Olup bitenin farkında değiller. (Kocaeli'nde AKP'ye oy vermiş bir kadın vatandaşla arasında geçen diyalogtan bahsederek) 6 gün önce sosyal medya hesabımdan paylaştığım bir video.

*Başörtülü bir kardeşimiz. Ekonomik sıkıntıdan neler çektiğini, nasıl bir perişanlık içerisinde olduğunu netliğiyle bize ifade etti.

“ORTA DİREĞİN YIKILDIĞININ FARKINDA DEĞİLLER”

*Kocaeli'nde bu arkadaşlarımız kendi çıktıkları oluşumu farkında değiller. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu an itibariyle ülkeye, topluma hizmet ettiklerini düşünüyorlarsa da bunlardan gerçekten bir haberler. Onlar adına ben üzülüyorum.

*Diklenmeden dik durmanın ne demek olduğunu unutmuş durumdalar. Orta direğin yıkıldığının farkında değiller.

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