Su kanalına girdi, 85 metre ilerleyip menfezde sıkıştı
İstanbul'dan Samsun'a giderken su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarpan otomobilin sürücüsü, aracın içinde sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutbeyli mevkiinde Samsun-Ankara karayolunun 23. kilometresinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
İstanbul’da PTT Başmüdürlüğü’nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Huzeyfe Cengizli (31), Samsun’a misafirliğe giden eşini almak için yola çıktı. 1 çocuk babası Huzeyfe Çengizli idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip kanal içinde 85 metre ilerledikten sonra menfeze çarptı.
Kazada sürücüsü Huzeyfe Cengizli aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Huzeyfe Cengizli yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. (İHA)