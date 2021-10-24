Süleyman Soylu: 2023’te öyle bir hezimete uğratacağız ki…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de katıldığı bir etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi eğitim programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, 2023 seçimlerinde AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın büyük bir zafer kazanacağını söyledi:

“Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum; 2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.”