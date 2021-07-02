Süleyman Soylu: Ben dünyanın en kötü adamıyım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstanbul Vakfı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlemek istediği kurban bağışı kampanyası için yapılan izin başvurusuna verilen ve tepkilere neden olan ret kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir video yayınlayan Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

“Geçen yıl izin verilen vakfın kusuru yok, davası yok, cezası yok. Neden? Bir cümle gerekçe bile yok. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı” dedi. İmamoğlu’nun tepkisinin ardından İçişleri Bakanlığı geri adım attı. Bakanlık kampanyaya izin çıktığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim.

Ne olursunuz siyasete alet olmayın ya… Sizden bir istirhamım var. Siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. Ne olursunuz? Siz basın mensuplarısınız bir siyasi parti mensubu değilsiniz, bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve ortaya koymaktır. Anlatabildim mi?

Bana yönelik o kadar itham var ki… Ben dünyanın en kötü adamıyım.”