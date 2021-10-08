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Süleyman Soylu ‘Türk polisi yakalar’ diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:46 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
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Süleyman Soylu ‘Türk polisi yakalar’ diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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