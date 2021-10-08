Süleyman Soylu ‘Türk polisi yakalar’ diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.