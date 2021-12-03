Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na TÜİK tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kapısından çevrilmesi ve içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle o iklimin ve sözlerin etkisi ile siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir” ifadeleri kullandı.

ÖZKOÇ’TAN CEVAP

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte TÜİK’e giden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Soylu’ya sosyal medyadan “Devletin kapıları milletin temsilcilerinin yüzüne kapanmaz! Milletin temsilcilerini terör örgütleriyle yan yana getirenlerden İçişleri Bakanı olmaz. Olsa olsa Saray’ın tetikçisi olur…” diye yanıt verdi.

Devletin kapıları milletin temsilcilerinin yüzüne kapanmaz! Milletin temsilcilerini terör örgütleriyle yan yana getirenlerden İçişleri Bakanı olmaz. Olsa olsa Saray'ın tetikçisi olur… https://t.co/oxt6oFWW48 — Engin Özkoç (@enginozkoc) December 3, 2021

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