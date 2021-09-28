Süleyman Soylu’dan yurt eylemleri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde yaşanan yurt eylemleriyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, eylemleri yapanların büyük çoğunluğunun öğrenci olmadığını savundu.

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Aydın’da Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu’nun açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 ilde yaşanan yurt eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt eylemlerini gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğunun öğrenci dahi olmadığına savunan Soylu, şunları söyledi:

24 İLDE 114 EYLEM

– Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını, ekonomi, kamu düzeni, uluslararası ilişkileri nasıl tahribat alanına dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Peki, başarabildiler mi? Hayır. Bugün yurt bulamayan öğrenciler bahanesi ile 10 gündür bazı eylemler oluyor. Ülke genelinde 24 ilde 114 eylem yapıldı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

– Mükerrer katılımlarla toplam 2 bin 243 katılım oldu ve bunların sadece 310'unun öğrenci olduğu tespit edildi. Bu öğrencilerin tamamına yakının yurt başvurusu dahi olmadığı ve sol gruplarla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu süreçte 29 gözaltı yapıldı ve bunların değişik terör gruplarının üyesi olduğu tespit edildi.

SLOGAN ATARKEN TUTTUKLARI RİTİM BİLE AYNI

– Yıllardır bu ve benzeri gruplar artık klişeleşmiş eylemlerini yaparlar. Bunların hep aynı isimleridir, sloganları aynıdır, pankartları aynıdır hatta slogan atarken tutturdukları ritimleri bile aynıdır. Bunların çoğu öğrenci değildir ya da kayıt dondurmuştur. Esasen tüm bu yapılanların çıkış noktası marjinal terör örgütüdür ve buralar eleman devşirme ortamıdır. Bu faaliyetlerini aralıksız sürdürürler.

– Amaçları da kendilerine eleman devşirmek, illegal alanlarını güçlendirmek ve en önemlisi de kamu düzenini bozmanın yanı sıra demokrasi alanları bozarak çatışma ortamı oluşturmaktır. Siyasal alanı istismar etmek de temel görevleridir. Çünkü bu alanı kullanmak isteyeceklerdir. Bu örgütlere meşrutiyet atfetmek terörle mücadeleye de verilen şehitlerimize ihanet etmek demektir. (İHA)

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