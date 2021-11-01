Süpermarket yangınında faciadan dönüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen süpermarket yangınında faciadan dönüldü. Alevler üst kattaki ve yandaki evlere sıçramadan son anda önlenirken, yangını penceresinden görüp iş yerine koşan market işletmecisi büyük üzüntü yaşadı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki süpermarkette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

EVLERE SIÇRAMASI SON ANDA ÖNLENDİ

Alevlerin üst kattaki ve marketin yanındaki evlere sıçraması son anda önlendi. Bazı vatandaşların alevlere bahçe hortumları ile müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önlemeye çalıştığı, bazı vatandaşların ise otomobillerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği görüldü. Mahalledeki vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izledi.

PENCEREDEN YANGINI GÖREN AİLE ŞOK OLDU

Yaklaşık 100 metre ilerideki evde oturan 64 yaşındaki market işletmecisi Ünal Akın gece yarısı sesleri duyduğunu ve pencereden baktığında alevleri gördüğünü belirterek “İtfaiye ve ambulans sesleri geliyordu, çocuklarım da uyardı, dışarıda bir şeyler oluyor diye. Bizim marketin yandığını anlayınca koştuk geldik ama çoktan alevler her yanı sarmıştı. 20 yıllık birikimimiz kül oldu, büyük şok içerisindeyiz, ne diyebilirim ki” dedi.

Yangında süpermarket tamamen kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alabildi. Yangın çıkış nedeni ile ilgili polis soruşturma başlattı. Yangının muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

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