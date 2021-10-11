Suriye şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Mare Kasabası’nda PKK/YPG'li teröristlerin füzeli saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan’ın naaşları memleketlerine gönderildi.

Ahmet KAYA

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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Mare Kasabası'nda PKK/YPG'li teröristlerin füzeli saldırısı sonucu şehit olan polis memurları için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Yılmazkaya, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, il protokolü, meslektaşları ve şehitlerin aileleri katıldı. Tören sırasında şehitlerin çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Şehit polis memurlarından Cihat Şahin'in evli 2 çocuk babası olduğu, Fatih Doğan'ın ise eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Törenin ardından Gaziantep Hava Limanı'na götürülen şehit Fatih Doğan helikopterle memleketi Adıyaman'a, Cihat Şahin ise askeri uçakla Elazığ'a gönderildi. Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat polisleri Hüseyin Tekin Dağ ve Durmuş Can Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.