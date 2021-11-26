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Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ataş sonucu şehit oldu.

Yayınlanma: 07:42 - 26 Kasım 2021 Güncellenme:
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1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasadışı geçmek isteyen guruba “Dur” ihtarında bulundu.

Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı.

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Şehidin canezesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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