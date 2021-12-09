Suriye’de bir askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

EVİNİN SOKAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin acı haberi, Kırıkkale’de yaşayan ailesine verildi. Haberin verilmesi sonrasında, şehidin Etiler Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ceylan'ın naaşı yarın Kırıkkale Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kırıkkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “1. Komanda Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırıkkale/Balışeyh ilçesi Kösedurak köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, 9.12.2021 tarihinde Bahar Kalkanı Harekat alanı yol emniyet noktasında icra edilecek olan personel intikali faaliyetinin bitmesine müteakip üs bölgesine dönüş esnasında yüksekten düşerek ağır yaralanmış, daha sonra kaldırıldığı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, 10.12.2021 Cuma günü İlimiz Merkez Nur Camii'nde Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, ailesinin isteği üzerine Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde Vatan toprağına emanet edilecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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