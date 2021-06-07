Suriye’den Türkiye’ye kaçakçılık tüneli

Türkiye ile Suriye sınırına 2016 yılı Ocak ayında başlanan 832 kilometrelik sınır duvarının kurulumu geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanmıştı. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak ile sınırı bulunan ve Türkiye ile arasında yaklaşık 911 kilometrelik sınır bağlantısı olan Suriye’de devam eden savaş nedeniyle iki ülke arasına yasa dışı geçişler ve kaçakçılığı önlemek amacıyla kalın beton bloklarla sınır duvarı örülmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kasım ayında duvar örülmesinin tamamlandığını “911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı” ifadeleriyle duyurmuştu.

REYHANLI’DA SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE TÜNEL KAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Sınır duvarı ile birlikte güvenlik birimlerinin çalışmaları, yasa dışı geçişleri önemli ölçüde azaltış ve sınır güvenliği konusunda ilerleme kaydedilmişken, Milli Savunma Bakanlığı sınır geçişinin sağlanması için tünel kazıldığının tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada;

“Hatay Reyhanlı'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi” denildi. Açıklamada, tünelin hangi amaçla kazılmış olabileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği fotoğraflarda, açılan tünelin, sınır boyundaki beton blokların hemen altından kazıldığı görülüyor.

SINIR GÜVENİLİĞİ İÇİN 2016’DA BAŞLANMIŞ, 2020’DE TAMAMLANMIŞTI

Beton blokların her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında. Araçlarla sınıra getirilen beton bloklar, sınırda tek parça halinde döşenmişti. Beton bloklar sayesinde yasa dışı geçiş ile kaçakçılığın önüne geçmek, sınır güvenliğini sağlamak amaçlanmıştı.