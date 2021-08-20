Haberler - Gündem

Suriyeli çocuklar için ihaleyle bilgisayar alınacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ihale düzenlenecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriyeli çocuklar için ihaleyle bilgisayar alınacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini bildirdi. İhale 6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak.  (DHA)

'Kaç Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı?' sorusuna Soylu'dan ilginç yanıt İlginizi Çekebilir 'Kaç Suriyeli Türk vatandaşı yapıldı?' sorusuna Soylu'dan ilginç yanıt Şehir merkezine mülteci okulu İlginizi Çekebilir Şehir merkezine mülteci okulu