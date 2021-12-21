Susurlukçu polis restoranda öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.

Habip ATAM

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Olay, Kadıköy Kalamış'ta bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, saat 22.30 restoranda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Peş peşe silah sesleri üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Adrese giden ekipler, 7 kişinin silahla vurulduğunu belirledi. Silahla vurulanlardan 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İKİ ESKİ POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin, 90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen ve Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan olduğu öğrenildi.

Yaralılar hakkında bilgi verilmezken saldırının aydınlatılması için organize ve asayiş polisinin çalışma başlattığı öğrenildi.