Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Kadıköy’de bir restoranda önceki gün yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.
7 kişinin gözaltına alındığı olayın güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.