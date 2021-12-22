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Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Kadıköy’de bir restoranda önceki gün yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.

7 kişinin gözaltına alındığı olayın güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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