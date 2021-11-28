Tahir Elçi, Diyarbakır’da anıldı

Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümün 6'ncı yılında vurulduğu tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde ve mezarı başında anıldı.

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Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 6'ncı yıldönümünde meslektaşları tarafından anıldı. Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan ve aralarında Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, HDP Grup başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yüzlerce avukat katıldı.

Grup, Türkçe ve Kürtçe pankartlar eşliğinde yaptığı yürüyüş sırasında tepki amacıyla sık sık slogan atarak olayın meydana geldiği Dört Ayaklı Minareye kadar yürüdü.

“6 YIL GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN FAİLLER ORTAYA ÇIKARILMADI”

Dört ayaklı minare önünde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, “Diyarbakır Barosu'nun ebedi başkanı Tahir Elçi, bundan tam 6 yıl önce şu anda bulunduğumuz noktada, bu kadim kentin baro başkanı olmasının sorumluluğu ile “tarihi ve kültürel mirasımızı” korumaya, barışı savunan bir insan hakları savunucusu olmanın gerekliliği ile “savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı” sesini duyurmaya çalıştığı esnada onlarca kameranın önünde aramızdan alındı, katledildi.

Tahir Elçi'nin katledildiği 28 Kasım 2015 tarihi, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiden ve barıştan uzaklaştığı bir sürecin miladı olmuştur. Bu tarihi alanda başlayan çatışmalar o günden itibaren yükselerek ve yıkıcılığı artarak devam etmiştir. İnsan hakları ihlallerinde dramatik bir yükseliş görülmüş, hükümetin demokratik değer ve taleplere sırtını dönerek, Kürt meselesinde güvenlikçi politikalara dönmesiyle bugüne kadar uzanan bir OHAL atmosferi yaşanmıştır. Karanlık bir dönemin başlangıcı olan bu cinayetin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen faillerin ortaya çıkarılmasına dair bir istek ve irade ortaya konulmamış; Elçi ailesinin, hukuk camiasının ve toplumun adalet duygusu maalesef tatmin edilememiştir.

Diyarbakır Barosu olarak bu siyasi cinayetin aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını ilk günden beri söylüyoruz. Nitekim dönemin Başbakanı olarak siyasi sorumluluğun muhatabı olan Ahmet Davutoğlu, cinayetten 5 yıl sonra cinayetin yaşandığı bu kentte yaptığı açıklamada; bu cinayetin “siyasi bir suikast” olduğunu söyleyerek bizleri bir kez daha doğrulamıştır. Dönemin başbakanının bu açıklamaları soruşturmanın seyrine yeni bir boyut kazandırmıştır” diye konuştu.

“BU CİNAYETTE ROLÜ OLAN HERKESİN YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMASI İÇİN ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

‘Bu davanın, siyasi ağırlığına ve Tahir Elçi'nin isminin hatırasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi siyaset ve yargı kurumunun boynunun borcudur' diyen Eren, “Bizler Tahir Elçi'nin dostları olarak; ömrünü ağır insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan, son nefesinde bile şiddete karşı barış ve demokrasiyi savunan ebedi başkanımızın aramızdan alınışının altıncı yılında, kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi, onun aziz hatırası önünde bir kere daha yineliyoruz.

Diyarbakır Barosu olarak, kolluk ve yargı yetkisinin olabildiğince keyfi ve kötüye kullanılarak, Tahir Elçi cinayetinin karartılması çabalarına karşı, karanlığa fener tutmaya devam edeceğiz. Bu cinayetin tasarlanması, işlenmesi ve üzerinin örtülmesinde doğrudan ve dolaylı rolü ve etkisi olan herkesin yargı önüne çıkarılması için çabamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, sokağa çıkma yasaklarına karşı Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde açıklama yaptığı sırada vurularak öldürüldü. Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili 4,5 yıl süren soruşturma sonucunda Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, cinayetin işlenmesinden yaklaşık 5 yıl sonra başlayabildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis 4 kişi hakkında açılanan davada tanıkların dinlendiği 3. duruşma, 14 Temmuz'da Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

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